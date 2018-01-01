Умер Леонид Каденюк. 10 фактов о первом украинском космонавте

Что нужно помнить о единственном нашем соотечественнике, который покорил космос

Сегодня, 31 января, в возрасте 67 лет ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в парке Царское Село в Киеве до прибытия медиков. В память о нем «Главком» вспоминает 10 интересных фактов о жизни астронавта. Детство: Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы (Черновицкая

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Леонид Каденюк

Что нужно помнить о единственном нашем соотечественнике, который покорил космос

Сегодня, 31 января, в возрасте 67 лет ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в парке Царское Село в Киеве до прибытия медиков. В память о нем «Главком» вспоминает 10 интересных фактов о жизни астронавта.

Детство: Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы (Черновицкая обл.). его родители – сельские учителя. В 1967 году закончил школу с серебряной медалью из-за того, что выпускной экзамен по украинскому языку (диктант) написал на «четыре». После чего поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1971 году получил диплом летчика-испытателя.

Образование: С 1976 года состоял в отряде советских космонавтов в группе многоразовой космической системы «Буран». В 1977–1979 годах получил квалификацию космонавта-испытателя. В 1989 году завершил самолетостроительный факультет Московского авиационного института. Летал на более чем 50 типах и модификациях самолетов разного назначения (в основном это были истребители). В 1995 году отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Полет в космос: Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. Совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия» с 19 ноября по 5 декабря 1997 года в качестве специалиста по полезной нагрузке. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Каденюк и фильм «Армагеддон»: В 1997 году, когда космонавт готовился к полету на шаттле «Колумбия» на мысе Канаверал, этот же космический корабль снимали в фильме «Армагеддон» (1998). «Однажды мы приехали на мыс Канаверал, на очередную тренировку, и там проходят съёмки. Наш корабль «Колумбия» был живой декорацией в этом фильме. Сама идея фильма очень хорошая и актуальная. Но сам фильм я воспринимал очень плохо. Там было много взрывов, а такого не бывает. Они показали российскую орбитальную станцию, полковника в папахе — это мне не понравилось. На самом деле, американские астронавты с большим уважением относятся к российским космонавтам», - впоследствии рассказывал Каденюк.

Какую музыку Каденюк слушал в космосе: Космонавт взял с собой на борт песни Анатолия Соловьяненко, Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару и других звезд украинской эстрады. «Когда нам предложили самостоятельно выбрать музыку на пробуждение, я попросил ставить гимн Украины. Остальные члены экипажа были против, наоборот, говорили, что наш гимн бодрый, а вот от их гимнов еще больше спать хочется», - вспоминал Каденюк. Кроме того, он взял с собой в космический полет флаг, трезубец, печатное издание «Кобзаря» и несколько личных фотографий.

Звание и должность: генерал-майор Вооруженных Сил Украины. Заместитель Генерального инспектора Генеральной военной инспекции при Президенте Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Награды: Герой Украины (с вручением ордена «Золотая Звезда», 1999 год), Орден «За заслуги» III ст. (2011 год), Орден «За мужество» I степени (1998 год), Медаль «За космический полёт» (NASA, 1997 год), именное огнестрельное оружие (2001 год), а также шесть медалей.

Верховная Рада: с 2002 по 2006 годы был народным депутатом Украины IVсозыва. Прошел в парламент самовыдвиженцем от Черновицкой области. В 2006 году он баллотировался в парламент в первой пятерке Блока Литвина, но не прошел.

Признание: В 2007 году вышла марка с портретом Каденюка. В 2001 году получил звание почетного гражданина Черновцов. В 2017 году в его честь назвали астероид, открытый в 2004 году в Андрушёвской астрономической обсерватории, — (399673) Каденюк. Также носил звание «Народный посол Украины», который присуждается тем, кто сделал огромный личный вклад в международный имидж страны.

Научная и публицистическая деятельность: Автор пяти научных работ. В 2017 году выпустил книгу «Миссия - Космос», в работе над которой не обращался за помощью к писателям или журналистам.