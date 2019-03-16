В Израиле возобновили продажу билетов на «Евровидение»



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Оргкомитет конкурса «Евровидение» сообщил, что 220 VIP-билетов поступили в четверг в продажу

Корпорация общественного вещания Израиля Kan возобновила продажу билетов на «Евровидение-2019», остановленный в начале марта из-за злоупотребления при их реализации.

Об этом сообщил оргкомитет конкурса в распространенном в пятницу коммюнике.

«220 VIP-билетов поступили в четверг в продажу. В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу », - говорится в документе.

4 марта организаторы распорядились прекратить продажу билетов на «Евровидение». Это произошло после того, как системы мониторинга и контроля определили попытки различных сторон вмешаться в процесс их реализации.

По данным корпорации, «сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей и лучшие места оказались у представителей культурной и спортивной элиты».

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В этом году Украина не будет принимать участие в конкурсе.

Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, которой «Суспільне», как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украині на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров Maruv отказалась подписывать договор.

Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.