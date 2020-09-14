В Кении девушка погибла во время свидания на глазах возлюбленного



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По словам жителя ближайшей деревни, на его памяти там утонули более 200 человек

Жительница Кении погибла во время свидания на глазах своего возлюбленного. Об этом сообщает издание Pulse.

ЧП произошло возле живописного водопада, к которому они приехали для романтического пикника. Позируя для фотографии, 31-летняя женщина поскользнулась, упала в воду и утонула. Возлюбленный пытался ее спасти, но его усилия оказались тщетными.

Кенийское издание The Standard отмечает, что в тех местах регулярно погибают туристы, приезжающие полюбоваться на водопад, По словам жителя ближайшей деревни, на его памяти там утонули более 200 человек.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.