В Киеве во время репетиции парада военнослужащий сделал предложение любимой (видео)

Двое военнослужащих обручились на репетиции парада ко Дню Независимости

Военный сделал трогательное предложение руки и сердца своей девушке-коллеге прямо во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике. Видео с романтическим моментом обнародовал на странице в Facebook пользователь Богдан Бондарь.

Как видно на видео, военный подошел к своей девушке с букетом цветов и признался ей в любви прямо во время репетиции праздничного парада. В этот момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх.

Счастливая девушка ответила любимому «да».

Трогательное событие в жизни влюбленных поддержали аплодисментами очевидцы. «Поздравляем!», - кричали они.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.