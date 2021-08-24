В Киеве во время репетиции парада военнослужащий сделал предложение любимой (видео)
Избранница - тоже военная
Скриншот с видео
Двое военнослужащих обручились на репетиции парада ко Дню Независимости
Военный сделал трогательное предложение руки и сердца своей девушке-коллеге прямо во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике. Видео с романтическим моментом обнародовал на странице в Facebook пользователь Богдан Бондарь.
Как видно на видео, военный подошел к своей девушке с букетом цветов и признался ей в любви прямо во время репетиции праздничного парада. В этот момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх.
Счастливая девушка ответила любимому «да».
Трогательное событие в жизни влюбленных поддержали аплодисментами очевидцы. «Поздравляем!», - кричали они.
Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.
Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.