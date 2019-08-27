В киновселенной Marvel появится супергерой-гей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники супергеройской саги предполагают, что звезда «Игры престолов» предстанет в образе гомосексуального супергероя.

Президент студии Marvel Кевин Файги подтвердил слухи о том, что в новом фильме «Вечные» появится первый супергерой-гей. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Более того, Файги рассказал подробности о жизни новоиспечённого героя: «Он женат, у него есть семья, и это лишь малая часть того, кем он является».

В основу сюжета «Вечных» легла история о расе сверхлюдей, появившихся благодаря могучим космическим сущностям – целестиалам. В фильме примут участие такие актеры, как Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри и Ричард Мэдден.