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    Жизнь

    В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов

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    В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов

    Также художник оформил для отеля Palms Casino Resort бар и арт-номера, продумав дизайн в морском стиле.

    В отеле Palms Casino Resort в Лас-Вегасе установили 18-метровую скульптуру британского современного художника Дэмиена Херста - обезглавленного демона. Официальное название арт-объекта - «Демон с чашей».

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    В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов
    В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов
    В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов
    В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов

    18-метровый демон был частью экспозиции The Unbelievable, которую Херст представил на биеннале современного искусства в Венеции в 2017 году. Всего в нее вошли около 200 произведений искусства, которые будто бы подняли со дна моря. «Демон с чашей» оказался слишком огромным для этой выставки, поэтому пришлось сделать точную копию скульптуры из смолы.

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    Джерело: Esquire

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