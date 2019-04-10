В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Херста стоимостью в $14 миллионов



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Также художник оформил для отеля Palms Casino Resort бар и арт-номера, продумав дизайн в морском стиле.

В отеле Palms Casino Resort в Лас-Вегасе установили 18-метровую скульптуру британского современного художника Дэмиена Херста - обезглавленного демона. Официальное название арт-объекта - «Демон с чашей».

18-метровый демон был частью экспозиции The Unbelievable, которую Херст представил на биеннале современного искусства в Венеции в 2017 году. Всего в нее вошли около 200 произведений искусства, которые будто бы подняли со дна моря. «Демон с чашей» оказался слишком огромным для этой выставки, поэтому пришлось сделать точную копию скульптуры из смолы.

Джерело: Esquire