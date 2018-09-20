В Лос-Анджелесе запретят продавать и использовать мех



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«Город ангелов» станет крупнейшим мегаполисом без меха

Городской совет Лос-Анджелеса провел голосование, в результате которого было принято решение запретить продажу и производство меха на территории города.

Законопроект заработает в полную силу к 2020 году. Город станет крупнейшим среди тех, кто уже отказался от использования меха. До этого подобную инициативу одобрили в Сан-Франциско.

Напомним, что от меха также уже отказались такие известные бренды как: Furla, Gucci, Burberry, Michael Kors.

Также многие знаменитости призывают отказаться от меховых изделий и часто выходят на акции протеста.