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    Жизнь

    В Лос-Анджелесе запретят продавать и использовать мех

    • Розсилка
    В Лос-Анджелесе запретят продавать и использовать мех

    «Город ангелов» станет крупнейшим мегаполисом без меха

    Городской совет Лос-Анджелеса провел голосование, в результате которого было принято решение запретить продажу и производство меха на территории города.

    Законопроект заработает в полную силу к 2020 году. Город станет крупнейшим среди тех, кто уже отказался от использования меха. До этого подобную инициативу одобрили в Сан-Франциско.

    Напомним, что от меха также уже отказались такие известные бренды как: Furla, Gucci, Burberry, Michael Kors.

    Также многие знаменитости призывают отказаться от меховых изделий и часто выходят на акции протеста.

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