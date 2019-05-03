В мексиканской гостинице нашли мертвой «Мисс Уругвай» Фатими Давилу



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instagram / fatimihdavila

31-летняя модель получила титул королевы красоты в 2006 году

В столице Мексики умерла модель Фатими Давила, завоевавшая победу на конкурсе «Мисс Уругвай» 2006 году. Останки королевы красоты сотрудники полиции обнаружили утром в четверг, 2 мая, в номере одной из гостиниц.

Тело находилось в душевой кабине ванной комнаты. По информации местной прокуратуры, в Мехико 31-летняя модель приехала 23 апреля на некое собеседование, в отель ей помог заселиться знакомый.

Как отмечает портал El Universal, Фатими могла стать жертвой организованной преступности. Ее историю в еще 2012 году рассказал публицист Хавьер Бенек, имя девушки упоминается в одной из глав его книги «Сломанные мечты: закулисье моды, футбола и телевидения».

Произведение писателя повествует о том, как моделей вовлекали в сеть VIP-эскорта, в проституцию девушек заманивали обещаниями собеседований и высокооплачиваемой работы. В частности, Давиле взамен на секс-услуги предлагалось участие в телевизионных программах Уругвая и Аргентины.