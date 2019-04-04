В Нидерландах создали сайт, который приятным голосом комментирует все ваши действия
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Розсилка
Со временем, сайт будет делать предположения о вас на основе поведения
Неординарный опыт цифрового искусства ClickClickClick.click запустили нидерландские компании VPRO и Moniker. Вот как он работает: пользователям предлагают поэкспериментировать с зеленой кнопкой, вести мышкой, кликнуть, навести курсор, передвинуть и понаблюдать, что будет происходить. На экране будут освещаться все ваши действия, а спокойный голос будет подбадривать или насмехаться.
Однако это не только о развлечении. На самом деле этот сайт поможет осознать, сколько информации о поведении пользователя отслеживается сайтами и может продаваться рекламодателям.
Данные каждого пользователя собираются на центральном сервере, где ClickClickClick содержит статистику взаимодействия людей с сайтом. Со временем, сайт будет делать предположения о вас на основе поведения: например, если вы кликаете определенным образом, это может означать, что вы женщина.
За выполнение определенных действий сайт начисляет баллы и сравнивает вашу активность с другими пользователями.
Рул Воутерс, дизайнер из студии Moniker, комментирует: «Мы хотели игровым способом рассказать больше о конфиденциальности. Мы поняли, что наше поведение в интернете имеет буквальную ценность, поэтому перечислили все возможные взаимодействия, которые смогли придумать, и интерпретируем их, отражая обратно пользователю».
Джерело: platfor.ma