В Нидерландах создали сайт, который приятным голосом комментирует все ваши действия



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Фото: unsplash / @goran_ivos

Со временем, сайт будет делать предположения о вас на основе поведения

Неординарный опыт цифрового искусства ClickClickClick.click запустили нидерландские компании VPRO и Moniker. Вот как он работает: пользователям предлагают поэкспериментировать с зеленой кнопкой, вести мышкой, кликнуть, навести курсор, передвинуть и понаблюдать, что будет происходить. На экране будут освещаться все ваши действия, а спокойный голос будет подбадривать или насмехаться.

Однако это не только о развлечении. На самом деле этот сайт поможет осознать, сколько информации о поведении пользователя отслеживается сайтами и может продаваться рекламодателям.

Данные каждого пользователя собираются на центральном сервере, где ClickClickClick содержит статистику взаимодействия людей с сайтом. Со временем, сайт будет делать предположения о вас на основе поведения: например, если вы кликаете определенным образом, это может означать, что вы женщина.

За выполнение определенных действий сайт начисляет баллы и сравнивает вашу активность с другими пользователями.

Рул Воутерс, дизайнер из студии Moniker, комментирует: «Мы хотели игровым способом рассказать больше о конфиденциальности. Мы поняли, что наше поведение в интернете имеет буквальную ценность, поэтому перечислили все возможные взаимодействия, которые смогли придумать, и интерпретируем их, отражая обратно пользователю».

Джерело: platfor.ma