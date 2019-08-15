В особняке у покойного миллиардера-педофила Эпштейна найден портрет Билла Клинтона в синем платье



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Билл Клинтон и Моника Левински

Финансист покончил с собой в тюрьме, пока охранники спали

В манхэттенском особняке покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили портрет экс-президента США Билла Клинтона, который позирует в синем платье и красных туфлях.

На картине бывший глава Америки позирует в Овальном кабинете Белого дома в платье, которое похоже на наряд Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Билл Клинтон на портрете улыбается и показывает пальцем на зрителя, сообщает издание Daily Mail.

EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https://t.co/jQEczGnpj4 — Daily Mail US (@DailyMail) August 14, 2019

Напомним, Джеффри Эпштейна обвиняли в соблазнении и вовлечении в занятие проституцией десятков несовершеннолетних девушек. Свою вину он не признал, наказание предусматривает до 40 лет тюрьмы. Финансист покончил с собой в тюрьме, пока охранники спали.

Напомним, в 1995 году 22-летняя Моника Левински пришла на стажировку в Белый дом. Тогда пост президента США занимал 49-летний Билл Клинтон - так они познакомились, так между ними завязались отношения. Об их романе стало известно всему миру в 1998 - разогрелся секс-скандал и Клинтону грозил импичмент. Однако он был оправдан и продолжил политическую деятельность.