В особняке у покойного миллиардера-педофила Эпштейна найден портрет Билла Клинтона в синем платье

Финансист покончил с собой в тюрьме, пока охранники спали

В манхэттенском особняке покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили портрет экс-президента США Билла Клинтона, который позирует в синем платье и красных туфлях.

На картине бывший глава Америки позирует в Овальном кабинете Белого дома в платье, которое похоже на наряд Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Билл Клинтон на портрете улыбается и показывает пальцем на зрителя, сообщает издание Daily Mail.

EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https://t.co/jQEczGnpj4