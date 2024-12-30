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Що готувати на Новий рік, щоб не розлютити символ 2025 року – Змію

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Змія символізує витонченість, тому уникайте жирних або важких для шлунка страв
Фото: з відкритих джерел

У новорічну ніч 2025 року на столі будуть доречні страви з птиці, кролика, овочеві салати і закуски, сири і легкі десерти.

Більшість українців з року в рік святкують новорічну ніч вдома, готуючи різні святкові страви. А щоб задовільнити енергетику Дерев’яної Змії, можна  приготувати страви, які символізують легкість, елегантність і природну гармонію. Слід обирати страви, які асоціюються із мудрістю, витонченістю та природністю. Змія символізує стриманість, гармонію та витонченість, тому меню може включати страви, які відповідають цим характеристикам.

Тож що має бути на столі в новорічну ніч 2025 року? «Главком» зібрав рекомендаціїї щодо святкового столу.

Змія прихильна до легких страв, тому овочі та зелень мають бути обов’язково на святковому столі. Різноманітні салати, наприклад, з авокадо, руколою, шпинатом, нарізки з овочами, прикрашені зеленню – те, що задобрить Змію.  Також на Новий рік 2025 потрібно приготувати рибу. Вона символізує спокій.

Основні рекомендації новорічного столу:

Страви зі свіжих продуктів: Змія пов’язана із природою, тому на столі мають бути свіжі овочі, фрукти, зелень і легкі закуски. Салати з великою кількістю зелені стануть ідеальним варіантом.

Білок у помірних кількостях: Віддавайте перевагу рибі, морепродуктам або курятині. Змія символізує витонченість, тому уникайте жирних або важких для шлунка страв. Підходять запечені або парові страви.

Без гострого і надмірно жирного: Змія символізує витонченість, тому уникайте жирних або важких для шлунка страв. Підходять запечені або парові страви.

Гарніри з овочів та круп: Овочеві запіканки. Страви з рису, які нагадують луску змії, наприклад, плов. Гречка чи кіноа з овочами.

Фрукти та десерти: Фрукти, нарізані красиво (у формі змії чи луски, якщо є натхнення). Легкі десерти, наприклад, фруктове желе або ягідний мус.

Також віддавайте перевагу легким напоям, наприклад:

  • Натуральні соки.
  • Легкі коктейлі.
  • Біле сухе вино або шампанське.

Водночас, необхідно враховувати рекомендації Держпродспоживслужби. Необхідно дотримуватись чистоти, обирати тільки безпечні харчові продукти, не залишати приготовлену їжу при кімнатній температурі довше ніж на дві години, а приготовлені продукти треба тримати гарячими до подачі на стіл.

Нагадуємо, що «Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів.

Не забудьте про оформлення святкового столу. Прикрасьте стіл зеленими, золотими та срібними відтінками, які асоціюються із змією. Можна додати серветки або посуд із відповідними мотивами.

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