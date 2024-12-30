У яких кольорах слід зустрічати Новий 2025 рік: рекомендації

Щоб зустріти 2025 рік з удачею та в гармонії, варто врахувати кілька рекомендацій

Символ 2025 року – Зелена Дерев'яна Змія. Потрібно звернути увагу на кольорову палітру речей, в яких ви плануєте зустрічати Новий рік, щоб не розлютити символ року

Зовсім мало часу залишається, щоб встигнути все підготувати до Нового року. Не варто забувати і про новорічні образи для святкування. Адже потрібно знати, у яких кольорах слід провести новорічну ніч. Щоб зустріти цей рік з удачею, варто врахувати кілька рекомендацій, тож «Главком» радить створити образ, що підкреслює гармонію з природою і має спокійну, елегантну енергетику.

Зауважимо, що символом Нового 2025 року стане Зелена Дерев'яна Змія. Тому слід уникати тих кольорів і фасонів, які не подобаються Змії.

Кольори, у яких варто зустрічати Новий рік 2025:

зелений – духовне зростання, гармонія, сила природи, приємні зміни;

золотий – багатство, успіх, кар'єрне зростання, нові знайомства;

коричневий – сімейний добробут, стабільність, розв'язання питань із нерухомістю та будинком;

білий – чистота, цнотливість, бажання почати все з нуля.

Обов’язково складайте образ, зважаючи на свої вподобання, ви самі маєте вирішити якою має бути ваша особлива новорічна ніч.

Звертайте увагу на тип фігури і кольоротип зовнішності, щоб підібране вбрання підкреслило ваші переги і приховало недоліки, а не навпаки.

Заборонені відтінки:

фіолетовий,

чорний,

сірий,

флуоресцентний,

червоний.

Також ви можете розлютити Зелену Дерев'яну Змію, якщо оберете синє або блакитне вбрання. Категоричним табу для цієї новорічної ночі є одяг з натуральної зміїної шкіри, краще обрати натуральні тканини. Такі як, льон, бавовна, шовк, а прикраси з дерева чи каменю підкреслять натуральність образу.

Також можна різні кольори, щоб мати більший ефект. Наприклад, зелений із золотим допоможе залучити не лише стабільність, а й матеріальний достаток.

Зустріньте Новий рік 2025 стильно, та не забувайте враховувати кольорову палітру, що сприятиме удачі, любові та достатку. А також допоможе задобрити символ року – Змію і зробити рік вдалішим.

Нагадаємо, синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода у новорічну ніч.