В Париже появилась улица имени Сони Рикель



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Соня Рикель

Мэр Парижа Анн Идальго торжественно открыл новую улицу французской столицы, названной в честь дизайнера Сони Рикель

Как сообщают западные СМИ, именно там, на центральной аллее Бульвара Распай, пройдет показ новой коллекции бренда Sonia Rykiel в рамках Недели моды в Париже.

Напомним, Соня Рикель скончалась в 2016 году. Ей было 86 лет. Последние годы жизни дизайнер страдала болезнью Паркинсона.

В моду «королева трикотажа» пришла в 1962 году, когда создала коллекцию трикотажных вещей для бутика своего первого мужа. А в 1986 году она открыла свой первый фирменный бутик. Одними из первых клиенток бренда были Брижит Бардо, Катрин Денев и Одри Хепберн.