Постапокалиптический китч: Gucci построили Ноев ковчег для рекламы круизной коллекции

Швартуемся, модники

Фантазия Алессандро Микеле не знает границ: к примеру, показ круизной коллекции 2019 проходил на старом римском кладбище, а подиум освещал огонь от двух рядов факелов.

Для съемок кампейна этой коллекции Микеле вместе с фотографом Гленом Лачфордом решили развить готическую тему показа и воссоздали на снимках Ноев ковчег, на котором люди и животные сосуществуют в полной гармонии.

Видеоролик под музыку “Big City” от Sonic Boom, дополняющий кадры кампейна, позволяет погрузиться в сюрреалистический и мифический мир фермеров-панков, аграрных пейзажей и переменчивой погоды, подчеркивающей силу природы.