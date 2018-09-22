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    Постапокалиптический китч: Gucci построили Ноев ковчег для рекламы круизной коллекции

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    Постапокалиптический китч: Gucci построили Ноев ковчег для рекламы круизной коллекции

    Швартуемся, модники

    Фантазия Алессандро Микеле не знает границ: к примеру, показ круизной коллекции 2019 проходил на старом римском кладбище, а подиум освещал огонь от двух рядов факелов.
    Для съемок кампейна этой коллекции Микеле вместе с фотографом Гленом Лачфордом решили развить готическую тему показа и воссоздали на снимках Ноев ковчег, на котором люди и животные сосуществуют в полной гармонии.
    Видеоролик под музыку “Big City” от Sonic Boom, дополняющий кадры кампейна, позволяет погрузиться в сюрреалистический и мифический мир фермеров-панков, аграрных пейзажей и переменчивой погоды, подчеркивающей силу природы.

    Ранее «Скотч» показывал блестящую Ирину Шейк на Неделе моды в Милане

    Джерело: officiel-online

    мода и красота кладбище шоу-бизнес одежда
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