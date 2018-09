Американский бренд нижнего белья выпустил пикантный костюмом по мотивам «Рассказа служанки»

Пользователи сети возмущены

Американский онлайн-магазин нижнего белья Yandy выпустил к Хеллоуину, который отмечают в конце октября, костюм по мотивам сериала «Рассказ служанки». Наряд состоял из облегающего красного платья, накидки и белого чепчика, который носили героини сериала, снятого по роману-антиутопии Маргарет Этвуд.

Костюм возмутил пользователей твиттера, а затем и журналистов. Несколько американских и британских изданий выпустили материалы, критикующие онлайн-магазин, с заголовками «Вот секси-костюм по „Рассказу служанки“, о котором никто не просил» и «Я не знаю, что думать об этом сексуальном костюме служанки».

Slutty Handmaid Tale Costume was the natural progression of things pic.twitter.com/LuW9LiwK8X