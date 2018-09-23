Американский бренд нижнего белья выпустил пикантный костюмом по мотивам «Рассказа служанки»



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Пользователи сети возмущены

Американский онлайн-магазин нижнего белья Yandy выпустил к Хеллоуину, который отмечают в конце октября, костюм по мотивам сериала «Рассказ служанки». Наряд состоял из облегающего красного платья, накидки и белого чепчика, который носили героини сериала, снятого по роману-антиутопии Маргарет Этвуд.

Костюм возмутил пользователей твиттера, а затем и журналистов. Несколько американских и британских изданий выпустили материалы, критикующие онлайн-магазин, с заголовками «Вот секси-костюм по „Рассказу служанки“, о котором никто не просил» и «Я не знаю, что думать об этом сексуальном костюме служанки».

Slutty Handmaid Tale Costume was the natural progression of things pic.twitter.com/LuW9LiwK8X — Ben McDonald (@Bmac0507) 20 вересня 2018 р.

Пользователи соцсетей отметили, что производители костюма, видимо, не читали и не смотрели «Рассказ служанки» и понятия не имеют, чем занимались главные героини произведения. Сюжет романа, по которому снят сериал, разворачивается в недалеком будущем, в котором большинство женщин не могут иметь детей. Женщины, которые способны забеременеть, становятся служанками и попадают в рабство к богатым людям, чтобы рожать им детей. «Рассказ служанки» вышел в 1985 году, одноименный сериал — в 2017-м. В США, Северной Ирландии и Аргентине женщины используют образы героинь «Рассказа служанки» на акциях борьбы за свои права, а также на мероприятиях движения за репродуктивную свободу и движения #MeToo.

После критики Yandy снял костюм с продажи. «За последние несколько часов стало очевидно, что наш костюм служанки восприняли как символ угнетения, а не как расширение прав и возможностей женщин. Это печально, потому что у нас не было таких намерений», — говорится в заявлении магазина. Производители костюма пояснили, что решили выпустить его, так как образ из «Рассказа служанки» стал мощным протестным символом.

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Джерело: Bird In Flight