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    Жизнь

    В перуанской пустыни нашли гигантского кота (видео)

    • Розсилка
    В перуанской пустыни нашли гигантского кота (видео)

    Большинство из геоглифов имеют серьезные размеры

    Новый геоглиф — гигантский рукотворный узор — обнаружен учеными в знаменитой перуанской пустыне Наска. Рисунок изображает отдыхающего кота. Животное «лежит» на склоне холма, как полагают специалисты, уже более двух тысяч лет.

    Геоглифы на плато Наска являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние жители юга Перу рыли неглубокие канавы, которые с большой высоты складываются в необычные «картинки». Здесь, на площади около 350 квадратных километров, обнаружено примерно три десятка таких рисунков разного размера.

    Изображения, возможно, предназначались для астрономических наблюдений или неких ритуалов — посланий богам, живущим на небе. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Открыли рисунки лишь с появлением самолетов в начале прошлого века.

    Большинство из геоглифов имеют серьезные размеры. Чтобы туристам было легче разглядывать их, местные власти решили обустроить смотровую площадку на холме поблизости. Во время работ случайно наткнулись на «отдыхающего кота». Ранее о нем ничего не знали.

     «Фигура была едва видна и могла исчезнуть, поскольку расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — сказано в заявлении министерства культуры Перу.

    Длина кота — около 37 метров. В течение прошлой недели его восстановили и законсервировали. По мнению ученых, рисунок мог появиться раньше так называемой культуры Наска — доколумбовой цивилизации, существовавшей в период со II века до нашей эры по VI век нашей эры. Именно в это время появилось большинство фигур.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

     Читайте также: Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    кот Перу новости ЮНЕСКО новости
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