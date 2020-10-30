В перуанской пустыни нашли гигантского кота (видео)

Большинство из геоглифов имеют серьезные размеры

Новый геоглиф — гигантский рукотворный узор — обнаружен учеными в знаменитой перуанской пустыне Наска. Рисунок изображает отдыхающего кота. Животное «лежит» на склоне холма, как полагают специалисты, уже более двух тысяч лет.

Геоглифы на плато Наска являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние жители юга Перу рыли неглубокие канавы, которые с большой высоты складываются в необычные «картинки». Здесь, на площади около 350 квадратных километров, обнаружено примерно три десятка таких рисунков разного размера.

#EFETV Un gatito de 37 metros, nueva figura descubierta entre los geoglifos de Nazca. https://t.co/ktaa0NENea pic.twitter.com/z9dlRb2x9z — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 17, 2020

Изображения, возможно, предназначались для астрономических наблюдений или неких ритуалов — посланий богам, живущим на небе. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Открыли рисунки лишь с появлением самолетов в начале прошлого века.

Большинство из геоглифов имеют серьезные размеры. Чтобы туристам было легче разглядывать их, местные власти решили обустроить смотровую площадку на холме поблизости. Во время работ случайно наткнулись на «отдыхающего кота». Ранее о нем ничего не знали.

«Фигура была едва видна и могла исчезнуть, поскольку расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — сказано в заявлении министерства культуры Перу.

Длина кота — около 37 метров. В течение прошлой недели его восстановили и законсервировали. По мнению ученых, рисунок мог появиться раньше так называемой культуры Наска — доколумбовой цивилизации, существовавшей в период со II века до нашей эры по VI век нашей эры. Именно в это время появилось большинство фигур.

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