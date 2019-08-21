В России умерла звезда «Ералаша»



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Александра Назарова

Женщина скончалась на 80-ом году жизни

20 августа в Москве скончалась актриса Александра Назарова. Ей было 79 лет.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — прокомментировали в Московском драматическом театре имени Ермоловой после сообщения о смерти актрисы.

За свою жизнь актриса сыграла в 94 картинах. Самые узнаваемые роли Назарова получила в сериалах «Таксистка», «Моя прекрасная няня», «Глухарь», «Ералаш».