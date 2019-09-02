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    Жизнь

    В России в честь Дня знаний детям пели песни про водку и предлагали бесплатный кальян (видео)

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    unsplash / @stem_t4l

    В стране-агрессоре празднуют детский праздник по-особенному

    В типичной российской глубинке, челябинском поселке Новосинеглазово 1 сентября, в честь Дня знаний, выступила группа «Сентябрь». Она исполнила среди прочих песни «Рюмка водки на столе» и «www». Местных жителей репертуар концерта для школьников возмутил, сообщает Ura.ru.

    Ролик, где музыканты исполняют хит Григория Лепса, опубликовали в YouTube. На кадрах видно не только музыкантов, но и школьниц, стоящих перед сценой.

    Тем временем, в другой российской глубинке, в Новом Уренгое местная кальянная предложила школьникам бесплатный кальян на фрукте в честь Дня знаний.

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    Кальянная пожелала детям продуктивного учебного года и написала, что во время акции в честь Дня знаний с 1 по 3 сентября все совершеннолетние школьники получат кальян на фрукте в подарок.

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    праздник акции
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