В России в честь Дня знаний детям пели песни про водку и предлагали бесплатный кальян (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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В стране-агрессоре празднуют детский праздник по-особенному

В типичной российской глубинке, челябинском поселке Новосинеглазово 1 сентября, в честь Дня знаний, выступила группа «Сентябрь». Она исполнила среди прочих песни «Рюмка водки на столе» и «www». Местных жителей репертуар концерта для школьников возмутил, сообщает Ura.ru.

Ролик, где музыканты исполняют хит Григория Лепса, опубликовали в YouTube. На кадрах видно не только музыкантов, но и школьниц, стоящих перед сценой.

Тем временем, в другой российской глубинке, в Новом Уренгое местная кальянная предложила школьникам бесплатный кальян на фрукте в честь Дня знаний.

Кальянная пожелала детям продуктивного учебного года и написала, что во время акции в честь Дня знаний с 1 по 3 сентября все совершеннолетние школьники получат кальян на фрукте в подарок.

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