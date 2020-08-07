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    Жизнь

    В семье известного певца произошла трагедия: умер 21-летний сын

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    <p>Павел Павлик долгое время боролся с раком костей</p> <div></div> - В семье известного певца произошла трагедия: умер 21-летний сын

    Павел Павлик долгое время боролся с раком костей

    Юноша перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь не отступила

    Умер младший сын украинского певца Виктора Павлика, 21-летний Павел. Об этом сообщила мать мальчика Лора Созаева на своей странице в Facebook.

    Бывшая жена Павлика сообщила о смерти сына словами: «Забрал Господь моего ангела!». Также женщина опубликовала ролик с маленьким Павлом.

    Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Юноша перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь не отступила.

    В конце июня сын Виктора Павлика, у которого обнаружили рак, отказался от терапии и обратился к одноклассникам. 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии не помогли победить злокачественную опухоль. Результаты последних КТ и МРТ показали, что болезнь прогрессирует, дальнейшее лечение потеряло смысл.

    «Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, осуществив все свои мечты ... Будьте счастливы, цените особые моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют », - говорится в обращении парня к друзьям детства.

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