В семье известного певца произошла трагедия: умер 21-летний сын



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павел Павлик долгое время боролся с раком костей

Юноша перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь не отступила

Умер младший сын украинского певца Виктора Павлика, 21-летний Павел. Об этом сообщила мать мальчика Лора Созаева на своей странице в Facebook.

Бывшая жена Павлика сообщила о смерти сына словами: «Забрал Господь моего ангела!». Также женщина опубликовала ролик с маленьким Павлом.

Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Юноша перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь не отступила.

В конце июня сын Виктора Павлика, у которого обнаружили рак, отказался от терапии и обратился к одноклассникам. 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии не помогли победить злокачественную опухоль. Результаты последних КТ и МРТ показали, что болезнь прогрессирует, дальнейшее лечение потеряло смысл.

«Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, осуществив все свои мечты ... Будьте счастливы, цените особые моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют », - говорится в обращении парня к друзьям детства.