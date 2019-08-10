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    Жизнь

    В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон

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    В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон

    Причиной смерти стало онкологическое заболевание, ему было 88 лет

    В США скончался художник комиксов Эрни Колон. Это случилось в прошедший четверг, 8 августа. Создателю супергероев было 88 лет. Сообщение об этом появилось на его страничке в Фейсбуке.

    Художник ушел из жизни дома в окружении своих близких. Редактора комиксов победила болезнь. Последний год своей жизни Колон боролся с онкологическим заболеванием.

    Комиксам Эрни отдал 60 лет. За эти годы он сотрудничал с тремя известными студиями — DC, Marvel и Harvey Comics. Поклонники знают его, прежде всего, по таким комиксам, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш». Все три персонажа уже стали героями фильмов.

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