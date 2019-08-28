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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным

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    <p>Соня Киперман</p> <p>instagram.com/sonyaxkiperman/</p> - 18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным

    Соня Киперман

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка поздравила своего избранника с днем рождения

    18-летня Соня Киперман все лето делится снимками, на которых позирует в бикини, демонстрируя пышное, но подтянутое тело. Недавно девушка перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался привлекательный молодой человек по имени Мэтт. Соня опубликовала романтичные фото, на которых запечатлена с избранником. На кадрах они то целуются в море, то гуляют по городу, то нежатся на пляже.

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    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
    18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным

    «С днем рождения, мой любимый человек на этой планете. Пусть будет еще много ночных драйвов и бесконечного смеха. Я люблю тебя», - написала она.

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