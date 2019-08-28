18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
Соня Киперман
instagram.com/sonyaxkiperman/
Девушка поздравила своего избранника с днем рождения
18-летня Соня Киперман все лето делится снимками, на которых позирует в бикини, демонстрируя пышное, но подтянутое тело. Недавно девушка перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался привлекательный молодой человек по имени Мэтт. Соня опубликовала романтичные фото, на которых запечатлена с избранником. На кадрах они то целуются в море, то гуляют по городу, то нежатся на пляже.
«С днем рождения, мой любимый человек на этой планете. Пусть будет еще много ночных драйвов и бесконечного смеха. Я люблю тебя», - написала она.