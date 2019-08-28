18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным



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Соня Киперман instagram.com/sonyaxkiperman/

Девушка поздравила своего избранника с днем рождения

18-летня Соня Киперман все лето делится снимками, на которых позирует в бикини, демонстрируя пышное, но подтянутое тело. Недавно девушка перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался привлекательный молодой человек по имени Мэтт. Соня опубликовала романтичные фото, на которых запечатлена с избранником. На кадрах они то целуются в море, то гуляют по городу, то нежатся на пляже.

«С днем рождения, мой любимый человек на этой планете. Пусть будет еще много ночных драйвов и бесконечного смеха. Я люблю тебя», - написала она.

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