В сети показали эксклюзивный фрагмент мультфильма «Angry Birds в кино 2»
Премьера продолжения анимационной комедии в Украине покажут 8 августа
В сети появился эксклюзивный фрагмент анимационной комедии «Angry Birds в кино 2», под названием «Туалетный квест».
Во второй части вновь разгорается противостояние птиц и свиней, но вдруг они узнают, что недалеко есть еще один остров с еще более недружелюбно настроенными созданиями. Тогда старые враги решают объединиться, чтобы дать отпор новому.
Режиссером анимации выступил Туроп ван Орман, сценарий написал Питер Экерман.
В оригинальной ленте роли озвучили Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие.
Первая часть мультфильма вышла в 2016 году.