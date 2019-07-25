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    Жизнь

    В сети показали эксклюзивный фрагмент мультфильма «Angry Birds в кино 2»

    • Розсилка
    В сети показали эксклюзивный фрагмент мультфильма «Angry Birds в кино 2»

    Премьера продолжения анимационной комедии в Украине покажут 8 августа

    В сети появился эксклюзивный фрагмент анимационной комедии «Angry Birds в кино 2», под названием «Туалетный квест».

    Во второй части вновь разгорается противостояние птиц и свиней, но вдруг они узнают, что недалеко есть еще один остров с еще более недружелюбно настроенными созданиями. Тогда старые враги решают объединиться, чтобы дать отпор новому.

    Режиссером анимации выступил Туроп ван Орман, сценарий написал Питер Экерман.

    В оригинальной ленте роли озвучили Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие.

    Первая часть мультфильма вышла в 2016 году.

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