В сети показали эксклюзивный фрагмент мультфильма «Angry Birds в кино 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера продолжения анимационной комедии в Украине покажут 8 августа

В сети появился эксклюзивный фрагмент анимационной комедии «Angry Birds в кино 2», под названием «Туалетный квест».

Во второй части вновь разгорается противостояние птиц и свиней, но вдруг они узнают, что недалеко есть еще один остров с еще более недружелюбно настроенными созданиями. Тогда старые враги решают объединиться, чтобы дать отпор новому.

Режиссером анимации выступил Туроп ван Орман, сценарий написал Питер Экерман.

В оригинальной ленте роли озвучили Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие.

Первая часть мультфильма вышла в 2016 году.