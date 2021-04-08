Ким Кардашьян стала миллиардершей и порадовала фанатов снимками в дерзком бикини

Состояние звезды реалити-шоу оценивается ровно в один миллиард долларов

В октябре прошлого года состояние Ким достигло 780 миллионов долларов. За полгода миссис Кардашьян-Уэст удалось серьезно разбогатеть благодаря доходам от косметического бренда KKW Beauty и марки корректирующего нижнего белья Skims. На благосостояние Ким оказало влияние и реалити-шоу «Семейство Кардашьян», последний сезон которого вышел на экраны и привлек много фанатов.

В прошлом году предприимчивая многодетная мама заключила успешную сделку: она продала 20% акций KKW Beauty компании Coty, заработав на этом 220 миллионов. Впрочем, в списке мировых миллиардеров инстадива заняла только 2674-е место, в то время как ее пока еще официальный муж оказался на 1750-м месте. Состояние Канье Уэста составляет 1,8 миллиарда долларов.

Успех воодушевил Ким. Она отметила это важное событие своим любимым способом: любительница обнажаться устроила пикантную съемку. Старшая сестра Кайли Дженнер предстала в эффектном нюдовом купальнике, в который едва поместились ее пышные формы.

Ким принимала пикантные позы на пляже. Она от души повеселилась, широко улыбаясь и бурно выражая свой восторг, подбрасывая вверх мельчайшие крупинки песка. «Блаженство», — лаконично написала звезда.

Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.