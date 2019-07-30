В сети показали трейлер чешско-украинского фильма со звездой «Чернобыля» в главной роли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Главная роль досталась актеру, сыгравшему Бориса Щербину в «Чернобыле» от HBO

В сети опубликован трейлер фильма «Пофарбоване пташеня», созданный при поддержке Госкино, совместно с Чехией и Словакией.

«Фильм Вацлава Маргоуль создан при поддержке Госкино по одноименному мировым бестселлером польско-американского писателя Ежи Косинского. Мировая премьера картины состоится в рамках главного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля», - сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.

Сюжет фильма разворачивается во времена Второй мировой войны. Чтобы уберечь своего сына, родители отправляют его к тете, которая живет в селе на Востоке Европы. Но потом родственница умирает и теперь мальчик должен спасать самого себя. В основе ленты - роман Ежи Косинского «Окрашенные птенец», который литературные критики называют одним из самых шокирующих историй о Второй мировой войне.

Кроме Скарсгарда в фильме сыграли Удо Кир ( «Суспирия», «Блэйд») и Харви Кейтель («Бешеные псы», «Криминальное чтиво»).