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    Жизнь

    В сети показали трейлер чешско-украинского фильма со звездой «Чернобыля» в главной роли

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    Скриншот видео - В сети показали трейлер чешско-украинского фильма со звездой «Чернобыля» в главной роли
    Скриншот видео

    Главная роль досталась актеру, сыгравшему Бориса Щербину в «Чернобыле» от HBO

    В сети опубликован трейлер фильма «Пофарбоване пташеня», созданный при поддержке Госкино, совместно с Чехией и Словакией.

    «Фильм Вацлава Маргоуль создан при поддержке Госкино по одноименному мировым бестселлером польско-американского писателя Ежи Косинского. Мировая премьера картины состоится в рамках главного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля», - сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.

    Сюжет фильма разворачивается во времена Второй мировой войны. Чтобы уберечь своего сына, родители отправляют его к тете, которая живет в селе на Востоке Европы. Но потом родственница умирает и теперь мальчик должен спасать самого себя. В основе ленты - роман Ежи Косинского «Окрашенные птенец», который литературные критики называют одним из самых шокирующих историй о Второй мировой войне.

    Кроме Скарсгарда в фильме сыграли Удо Кир ( «Суспирия», «Блэйд») и Харви Кейтель («Бешеные псы», «Криминальное чтиво»).

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    трейлер
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