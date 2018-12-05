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    Жизнь

    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    В своем жилище актриса проводила время с принцем, который приезжал к ней дважды в месяц

    Совсем скоро герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри переедут в поместье, где будут жить отдельно от принца Уильяма и его жены. Причиной отъезда, по слухам, стала ссора между герцогинями. Тем не менее, все оказалось намного проще: Меган бременена, и семье нужно больше места.

    Теперь фанаты членов королевской семьи гадают, как же герцоги декорируют новое помещение, но все убеждены, что это будет очень стильно, ведь согласно фото, которые в свое время выставляла в соцсети Меган Маркл, она имеет неплохой вкус.

    В квартире Меган был мраморный стол, винтажное зеркало до пола , которое иллюзорно увеличивало пространство. Также в комнатах была мебель из дорогих материалов. В гостинной висела картина от иллюстратора Inslee Fariss стоимостью $ 650.

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    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри
    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри
    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри
    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри
    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри
    В сети появились фото квартиры Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри

    В спальне Меган была большая кровать в форме клетки для птиц, светлые тона и картина "ню".

    Меган искусно расставляла книги по помещению, кладя их под горшки с цветами. На ее кофейном столе издание бывшей редактора Vogue Paris Карин Родфильд модная азбука и книга Линды Маккартни.

    Именно в этой квартире Меган Маркл проводила время с принцем Гарри, который приезжал к ней дважды в месяц .

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