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    Жизнь

    Меган Маркл настаивает на домашних родах вопреки королевским традициям

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    Меган Маркл настаивает на домашних родах вопреки королевским традициям
    Меган Маркл настаивает на домашних родах вопреки королевским традициям
    Меган Маркл настаивает на домашних родах вопреки королевским традициям
    Legion Media
    • Розсилка

    В начале октября Кенсингтонский дворец сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями в первый раз

    Первенец пары предположительно родится весной следующего года.

    Кроме того, стало известно, что супруги больше не будут делить дворец с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, а съедут в особняк Фрогмор-хаус, расположенный в Виндзоре. Молодожены решили, что, во‑первых, с ребенком (а может быть и с двумя) им понадобится больше места, а, во‑вторых, они хотят избежать нежелательного внимания со стороны прессы.

    Более того, Меган даже хочет провести домашние роды, чтобы быть вдали от посторонних глаз. С одной стороны, с точки зрения медицины, это будет достаточно безопасно, так как роды у герцогини будет принимать команда профессионалов.

    С другой, если Меган выберет домашние роды, она нарушит королевскую традицию, по которой наследники британской монаршей семьи появляются на свет в лондонском госпитале Святой Марии. Там рожали и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон.

    Джерело: graziamagazine.ru

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