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    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии

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    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии

    Сын королевы замешан в серьезном секс-скандале

    Королева Великобритании оказалась в центре скандала. Ее Величество не стала публично «наказывать» своего 61-летнего сына, принца Эндрю.

    Против принца выдвинуты серьезные обвинения. Недавно американка Вирджиния Робертс подала в суд: она заявила, что сын королевы ее изнасиловал, а кроме этого избил. Женщина утверждает, что она была вынуждена вступить в интимную связь с принцем по приказу Джеффри Эпштейна. Обвиненный в педофилии мужчина скончался в тюрьме два года назад.

    Однако при этом сын Елизаветы II и принца Филиппа по-прежнему остается девятым в очереди на королевский престол и за ним сохранены все его военные титулы. В то же время после «Мегзита» и отказа от королевских обязанностей принц Гарри лишился всех своих военных должностей в Великобритнии, которыми он сильно гордился после длительной службы в армии.

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    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Принц Эндрю с дочерью, принцессой Евгенией
    Принц Эндрю с супругой, Сарой Фергюссон
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии
    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии

    «Оказывается, в королевской семье можно дружить с педофилом и при этом считаться достойным обладания титулами, включая звание полковника гренадерской гвардии, вице-адмирала Военно-морского флота, главнокомандующего Авиации флота ВМФ и адмирала Морского кадетского корпуса. Ах да, что может быть лучше, чем оставить мужчину, обвиняемого в сексе с подростком, почетным главой корпуса, который работает с 15 000 молодых людей по всей Великобритании в возрасте от 10 до 18 лет?» — поделилась своим мнением королевский эксперт Даниэла Эльза в беседе с The Sun.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости Королева Елизавета II
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    Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии