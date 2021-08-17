Отобрала титулы у внука, но не у сына. Почему британцы обвиняют Елизавету II в лицемерии

Сын королевы замешан в серьезном секс-скандале

Королева Великобритании оказалась в центре скандала. Ее Величество не стала публично «наказывать» своего 61-летнего сына, принца Эндрю.

Против принца выдвинуты серьезные обвинения. Недавно американка Вирджиния Робертс подала в суд: она заявила, что сын королевы ее изнасиловал, а кроме этого избил. Женщина утверждает, что она была вынуждена вступить в интимную связь с принцем по приказу Джеффри Эпштейна. Обвиненный в педофилии мужчина скончался в тюрьме два года назад.

Однако при этом сын Елизаветы II и принца Филиппа по-прежнему остается девятым в очереди на королевский престол и за ним сохранены все его военные титулы. В то же время после «Мегзита» и отказа от королевских обязанностей принц Гарри лишился всех своих военных должностей в Великобритнии, которыми он сильно гордился после длительной службы в армии.

«Оказывается, в королевской семье можно дружить с педофилом и при этом считаться достойным обладания титулами, включая звание полковника гренадерской гвардии, вице-адмирала Военно-морского флота, главнокомандующего Авиации флота ВМФ и адмирала Морского кадетского корпуса. Ах да, что может быть лучше, чем оставить мужчину, обвиняемого в сексе с подростком, почетным главой корпуса, который работает с 15 000 молодых людей по всей Великобритании в возрасте от 10 до 18 лет?» — поделилась своим мнением королевский эксперт Даниэла Эльза в беседе с The Sun.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».