«Он себе на уме». Стало известно, почему Зибров не выступит на концерте ко Дню Независимости

Народный артист рассказал, почему его не позвали на концерт на стадионе «Олимпийский»

Народный артист Украины Павел Зибров заявил, что его не пригласили петь на концерте ко Дню Независимости на стадионе «Олимпийский».

Певец сильно обиделся и даже назвал причину. По его словам, все из-за прошлогоднегоконцерта на Софиевской площади, где он поссорился с продюсером и режиссером Сергеем Перманом. Об этом Зибров рассказал на пресс конференции на фестивале BezViz Festival 2021, передает «КП».

«За две недели до концерта мне позвонили и пригласили. Ой, слава Богу, нормально, не забыли. Балом то сейчас правит молодежь. И предложили мне песню ONUKA – "Місто". Мне говорят: "Вот Потап же будет петь ваш "Хрещатик". Я говорю: "Сравнили! "Хрещатик", который уже 30 лет знают во всем мире... Дайте мне что-то, что люди знают и смогут подпевать!". На что мне Сергей говорит: "Вы не понимаете. Это такая задумка, чтобы вы стали молодежным, модным», — вспомнил певец.

Зибров отметил, что ничего не имеет против ONUKA. Впрочем, тогда заявил, что это не хитовая песня, которую он должен спеть перед миллионами зрителей. В результате, артист исполнил "Ха-ра-шо" Верки Сердючки и кусочек "Нино" Олега Винника.

«Спрашиваю: "Сергей, ты не знаешь, кто делает День Независимости на Майдане и в "Олимпийском"? Я хотел бы принять участие". Он говорит: "Знаю, я генеральный продюсер. Но вот мы с режиссером концерта, Катей Царик, подумали и вас не включили. Вы с характером, вы себе на уме, не слушаете режиссерской задумки. Так что извините, не обижайтесь, мы вас не приглашаем», — поделился Павел.

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