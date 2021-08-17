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    Дэниел Крейг объяснил, почему не оставит дочерям миллионное наследство

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    Дэниел Крейг объяснил, почему не оставит дочерям миллионное наследство

    «Избавлюсь от денег перед смертью», - заявил актер

    53-летний Дэниел Крейг, состояние которого оценивается в $160 млн, заявил, что не планирует оставлять свои деньги детям после смерти. Актер воспитывает двух дочерей — одна родилась в браке с Рэйчел Вайс, а другая — с бывшей супругой Фионой Лаудон.

    «Есть же такая старая цитата: если ты умер богатым, значит, ты умер опозоренным. По-моему, Эндрю Карнеги отдал около 11 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Это показывает, насколько он был богат, потому что, уверен, он и себе что-то оставил. Но я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Думаю, наследство — это дурной тон. Я считаю, что нужно избавиться от денег перед смертью», - Дэниел Крейг

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дэниел Крейг объяснил, почему не оставит дочерям миллионное наследство