Дэниел Крейг объяснил, почему не оставит дочерям миллионное наследство

«Избавлюсь от денег перед смертью», - заявил актер

53-летний Дэниел Крейг, состояние которого оценивается в $160 млн, заявил, что не планирует оставлять свои деньги детям после смерти. Актер воспитывает двух дочерей — одна родилась в браке с Рэйчел Вайс, а другая — с бывшей супругой Фионой Лаудон.

«Есть же такая старая цитата: если ты умер богатым, значит, ты умер опозоренным. По-моему, Эндрю Карнеги отдал около 11 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Это показывает, насколько он был богат, потому что, уверен, он и себе что-то оставил. Но я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Думаю, наследство — это дурной тон. Я считаю, что нужно избавиться от денег перед смертью», - Дэниел Крейг

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».