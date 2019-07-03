В сети появился тизер фильма «Во все тяжкие»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

По слухам, фильм «Во все тяжкие» продолжит историю Джесси Пинкмана

Актеры Аарон Пол и Брайан Крэнстон одновременно опубликовали совместную фотографию, которая, возможно, является тизером к фильму по вселенной «Во все тяжкие». Известно, что картина выйдет на Netflix и, возможно, продолжит историю напарника Уолтера Уайта Джесси Пинкмана, который в финале сериала сбежал из плена.

Актеры сопроводили фотографию одинаковой подписью: «Совсем скоро».

Еще раньше Пол и Крэнстон одновременно опубликовали снимок с двумя ослами. Они написали лишь одно слово – «Скоро». Фанаты посчитали, это это также может быть намеком на фильм «Во все тяжкие» (как известно, mule на сленге означает «наркокурьер»).

В январе издание Deadline писало, что фильм «Во все тяжкие» выйдет на Netflix и AMС. Известно, что сценарий к нему напишет автор оригинального сериала Винс Гиллиган, он же займет режиссерское кресло. СМИ города Альбукерке (там происходит действие «Во все тяжкие») сообщали в прошлом году, что работа над фильмом под рабочим названием Greenbriar началась в ноябре и он расскажет историю мужчины, который был похищен и стремится на свободу.

Джерело: Esquire