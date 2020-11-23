В Швеции девушка удалила себе шесть ребер ради осиной талии (фото)

Девушка также сделала операцию по пересадке ресниц

Жительница Швеции Пикси Фокс прославилась в соцсетях благодаря своим нереалистичным параметрам. Обхват ее талии составляет всего 40 сантиметров, а все потому, что девушка удалила шесть ребер и круглосуточно носит тугой корсет, снимая его только для принятия душа и занятий спортом.

До того как стать знаменитой блогершой с полумиллионом подписчиков, Пикси работала инженером-электриком. Но в какой-то момент так вдохновилась образом сексуальной Джессики Рэббит из кинофильма «Кто подставил кролика Роджера», что пошла и удалила себе сразу шесть ребер, чтобы добиться осиной талии. Нереалистичная фигура мультяшки ничуть не смутила шведку. Потратив на операцию 120 тысяч долларов, Пикси доказала, что в современном мире можно превратить себя в кого угодно.

«Еще я сделала операцию по пересадке ресниц. А вскоре собираюсь пройти через довольно редкую процедуру… но пока рассказывать о ней не могу», — интригует девушка журналистов. Интернет-пользователи подмечают, что блогерша также увеличила грудь, регулярно пользуется ботоксом и делает перманентный макияж.

Помимо Джессики Рэббит, Пикси называет своей вдохновительницей Холли Вуд из мультфильма «Параллельный мир» и говорит, что именно эти героини заставили ее кардинально менять свое тело.

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Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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