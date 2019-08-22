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    Жизнь

    В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

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    В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

    Скетчи сделаны китайскими чернилами и акварелью

    В архивах швейцарского коллекционера Бруно Стефанини нашли ранее неизвестные иллюстрации к произведению «Маленький принц», сделанные его автором, Антуаном де Сент-Экзюпери. Они хранились в его старинном доме на севере Швейцарии вместе с другими произведениями искусства.

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    В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
    В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
    В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

    Сообщается, что обнаруженные эскизы сохранились в хорошем состоянии. Скетчи сделаны китайскими чернилами и акварелью. Стефанини приобрел их на аукционе в 1986 году. К эскизам прилагалось небольшое стихотворение с рисунком, а также любовное письмо Экзюпери, адресованное его жене Консуэло Сандоваль.

    Джерело: Buro 24/7

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