В США готовят аналог музыкального конкурса «Евровидение»



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The American Song Contest состоится после 65-го «Евровидения» в Роттердаме, который был перенесен на следующий год из-за пандемии

В США появится местный аналог музыкального конкурса «Евровидение». Называться он будет The American Song Contest («Американский музыкальный конкурс»).

Информация о новом конкурсе появилась на официальном сайте «Евровидения».

В отличие от европейского конкурса, участники будут представлять не отдельные страны, а американские штаты. Претендентами на титул победителей конкурса смогут стать как сольные музыканты, так и группы.

The American Song Contest состоится после 65-го «Евровидения» в Роттердаме, который был перенесен на следующий год из-за пандемии. Один из ключевых продюсеров нового американского шоу - Бен Сильверман, на счету которого - адаптация сериала «Офис» и шоу «Кто хочет стать миллионером?».

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