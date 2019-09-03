В США из библиотеки католической школы изъяли книги о Гарри Поттере, так как они «вызвают злых духов»



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Какие именно заклинания из саги о мальчике-волшебнике пастор считает опасными в реальной жизни, не уточняется

Пастор частной католической школы им. Святого Эдварда в Нэшвилле (штат Теннесси, США) изъял из школьной библиотеки книги о Гарри Поттере по совету экзорцистов. Об этом пишет The Guardian.

Официальная причина - в том, что книги содержат «настоящие проклятия и заклинания, которые при чтении могут вызвать злых духов».

В школе учатся дети с дошкольного возраста до 8 класса. Все родители получили от школьного пастора письмо, в котором говорится, что он «пообщался с несколькими экзорцистами», прежде чем принять это решение.

«Эти книги утверждают, что магия может быть как добром, так и злом, но это неправда, это хитрый обман, – пишет Преподобный Дэн Рихил. – Проклятия и заклинания, используемые в книгах, являются настоящими проклятиями и заклинаниями; при чтении человек рискует вызвать злых духов».

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