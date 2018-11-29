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    Жизнь

    В США опредедлили самую частую поломку смартфонов

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    В США опредедлили самую частую поломку смартфонов

    В 74 процентах случаев повреждение происходит в результате падения смартфона

    Американская компания SquareTrade, которая занимается ремонтом техники, назвала самые распространенные поломки смартфонов в США. О результатах исследования пишет PhoneArena.

    Указывается, что с поломками смартфона сталкиваются 66 процентов пользователей в США, из которых 29 процентов разбивают экраны телефонов. Так, за год в Америке было разбито более 50 миллионов экранов, а общая сумма, которая была потрачена на ремонт, составляет 3,4 миллиарда долларов. При этом около 34 процентов пользователей отказываются от замены стекла в случае падения телефона, а 27 процентов заявляют, что поломка произошла при использовании чехла.

    Также пользователи зачастую обращаются в мастерские с поцарапанным экраном (27 процентов), неисправным аккумулятором (22 процента), а также с отказом работы экрана и побитыми гранями корпуса (по 16 процентов в обоих случаях). В 74 процентах случаев повреждение происходит в результате падения смартфона.

     

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