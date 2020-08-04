«Сексуальная бестия»: «Барби»-трансгендер в монокини ошарашила сеть откровенными фото



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37-летняя бразильская телеведущая предстала в эффектном женском образе instagram.com/jessicaalvesuk/

Трансгендер назвала новое имя и похвасталась фигурой в ультрасексуальном купальнике

Шоумен Родриго Алвес наконец определился с новым именем - он стал Джессикой. Новоиспеченная женщина сейчас отдыхает в испанской Марбелье. Инстадива выбрала провокационный пляжный образ. Она облачилась в черное монокини с экстремальным декольте.

«Чувствуя себя горячо в 40-градусной Марбелье. Спасибо за мой прекрасный купальник!» - отметила Алвес.

Пикантные снимки светской львицы вызвали ажиотаж среди интернет-пользователей. «Ну красотка, встречайте новую и очень яркую Джессику!», «Шикарное тело, ты молодец», «Немногие бы решились на подобное, даже при всем желании, умничка», «Сексуальная бестия!», «Бесстрашная и очаровательная наша», «Ты прекрасна!», «Идеально получилось», «Грудь роскошная, попка - вообще огонь!», «Талия мечты, ты обворожительна!» - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.