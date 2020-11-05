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    Жизнь

    В США трансгендерная женщина впервые стала сенатором штата (фото)

    • Розсилка
    В США трансгендерная женщина впервые стала сенатором штата (фото)
    instagram.com/sarahemcbride/

    Представительница Демократической партии стажировалась в Белом доме еще при Обаме

    Сенатором от штата Делавэр стала представительница Демократической партии Сара Макбрайд — первая женщина-трансгендер в США, избранная на эту должность. Об этом сообщает The New York Times.

    После официального вступления в должность руководителя штата Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендерным чиновником страны. На своем посту она собирается сосредоточиться над повышением доступности услуг здравоохранения, на проблемах неоплачиваемых отпусков, а также на дошкольном образовании и реформе уголовного правосудия.

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    В США трансгендерная женщина впервые стала сенатором штата (фото)
    В США трансгендерная женщина впервые стала сенатором штата (фото)
    В США трансгендерная женщина впервые стала сенатором штата (фото)
    instagram.com/sarahemcbride/

    «Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо», — написала она в инстаграме.

    трансгендер новости
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