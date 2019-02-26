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    Жизнь

    В «Суспільному» рассказали, как будут выбирать представителя Украины на Евровидении-2019

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    В «Суспільному» рассказали, как будут выбирать представителя Украины на Евровидении-2019

    Кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась Maruv

    В «Суспільному» заявили, что будут выбирать представителя Украины на песенный конкурс Евровидение-2019 среди всех финалистов национального отбора.

    Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает «Громадське».

    «Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом по политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение», - пояснила она.

    На вопрос, отличается ли договор, предлагаемый Maruv, от договора, который предлагали победителям национального отбора в прошлые годы, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.

    «То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов ... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса», - сказала она.

    Представительница «Суспільного» подтвердила, что Maruv была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, так как артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

    «В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и наружу», - рассказала Кольцова.

    Также она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась Maruv.

    Напомним, кроме Maruv в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

    Напомним, «Суспільне», которое выбирает представителя Украины на Евровидении-2019, сообщило, что Maruv не будет представлять Украину на песенном конкурсе.

     Читайте также: Продюсер «Евровидения»: Мы следим за ситуацией с Maruv.


    Евровидение Украинская музыка отбор на евровидение Maruv новости
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