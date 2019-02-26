В «Суспільному» рассказали, как будут выбирать представителя Украины на Евровидении-2019



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Кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась Maruv

В «Суспільному» заявили, что будут выбирать представителя Украины на песенный конкурс Евровидение-2019 среди всех финалистов национального отбора.

Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает «Громадське».

«Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом по политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение», - пояснила она.

На вопрос, отличается ли договор, предлагаемый Maruv, от договора, который предлагали победителям национального отбора в прошлые годы, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.

«То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов ... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса», - сказала она.

Представительница «Суспільного» подтвердила, что Maruv была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, так как артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

«В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и наружу», - рассказала Кольцова.

Также она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась Maruv.

Напомним, кроме Maruv в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

Напомним, «Суспільне», которое выбирает представителя Украины на Евровидении-2019, сообщило, что Maruv не будет представлять Украину на песенном конкурсе.



