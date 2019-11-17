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    Шоу-биз

    Николас Кейдж сыграет самого себя в новой драме

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    <p>Герой Кейджа встречается с неким мексиканцем, который оказывается наркобароном и американским агентом</p> <div></div> - Николас Кейдж сыграет самого себя в новой драме

    Герой Кейджа встречается с неким мексиканцем, который оказывается наркобароном и американским агентом

    Звезда Голливуда почти заключил контракт на съемки в фильме, где его герой – альтер-эго самого актера

    Николас Кейдж готовится сыграть самого себя в новой картине под названием «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Как сообщает Hollywood Reporter, актер сыграет неудачливого актера по имени Николас Кейдж. По сценарию, в последние годы он растерял былую известность и сейчас надеется получить роль в новом фильме Квентина Тарантино.

    Герой Кейджа встречается с неким мексиканцем, который оказывается наркобароном и американским агентом. Тот пишет сценарий и способствует встрече Николаса с бывшей женой и дочерью, с которыми тот почти не общается.

    Ранее сообщалось, что Кейдж развелся. Брак продержался целых четыре дня.

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    Николас Кейдж сыграет самого себя в новой драме
    Николас Кейдж сыграет самого себя в новой драме
    Николас Кейдж сыграет самого себя в новой драме

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