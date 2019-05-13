В Тель-Авиве стартовало «Евровидение-2019»



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Песенная часть популярного конкурса начнется через два дня

Минувшим воскресеньем в израильской столице стартовал популярный международный конкурс «Евровидение-2019». Торжественная церемония началась с дефиле по оранжевой дорожке по площади у театра Габима в центре Тель-Авива всех нынешних участников песенного фестиваля, а их, напомним, в этом году 41 человек. Об этом сообщает израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение конкурса.

Накануне также состоялось официальное открытие «Деревни Евровидения» в парке Чарльза Клора. На шести гектарах разместилась официальная фан-зона с четырьмя огромными экранами, на которых зрители смогут смотреть выступления артистов, а также стометровый бар и 85 гастрономических палаток. Сами же состязания певцов начнется через два дня. Полуфиналы состоятся, напомним, 14 и 16 мая. А финал пройдет 18-го числа.

Напомним, в этом году Украина не будет принимать участие в конкурсе.

Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, которой «Суспільне», как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украині на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров Maruv отказалась подписывать договор.

Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.