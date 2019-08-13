В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл



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Джордж Майкл Фото: imdb

Поклонники певца хотели сделать в ljvt музей артиста

Печально известный дом Джорджа Майкла в Оксфордшире, был продан. Поклонники боролись за здание до последнего в том числе и потому, что именно в нем скончался артист. Фанаты хотели сделать здесь дом-музей артиста. Но родня звезды распорядилась по-другому, пишет Mirror.

Один из фанатов считает, что дом нельзя было продавать, поскольку в нем жила душа певца. Между тем, новый владелец пообещал бережно относиться к наследию звезды.

Напомним, 53-летний Джордж был найден мертвым в своей спальне партнером Фади Фавазом на Рождество в 2016 году. Он оставил 97,6 миллиона фунтов стерлингов и большую часть своего имущества, включая свои дома, сестрам Йоде и Мелани.