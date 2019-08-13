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    Жизнь

    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл

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    <p>Джордж Майкл</p> <p>Фото: imdb</p> - В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл

    Джордж Майкл

    Фото: imdb

    Поклонники певца хотели сделать в ljvt музей артиста

    Печально известный дом Джорджа Майкла в Оксфордшире, был продан. Поклонники боролись за здание до последнего в том числе и потому, что именно в нем скончался артист. Фанаты хотели сделать здесь дом-музей артиста. Но родня звезды распорядилась по-другому, пишет Mirror.

    Один из фанатов считает, что дом нельзя было продавать, поскольку в нем жила душа певца. Между тем, новый владелец пообещал бережно относиться к наследию звезды.

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    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
    Фото: imdb

    Напомним, 53-летний Джордж был найден мертвым в своей спальне партнером Фади Фавазом на Рождество в 2016 году. Он оставил 97,6 миллиона фунтов стерлингов и большую часть своего имущества, включая свои дома, сестрам Йоде и Мелани.

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    умер дом
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