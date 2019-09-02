Вакарчук спел посреди улицы в центре Львова (видео)
Святослав Вакарчук
Фото: Главком
Музыкант пел вместе с уличными музыкантами
Народный депутат и фронтмен группы «ОЕ» Святослав Вакарчук спел прямо посреди улицы в центре Львова.
Видео опубликовали в соцсети.
Известно, что Вакарчук пел вместе с уличными музыкантами.
Люди имели возможность в неожиданном исполнении послушать песню океанов «Обійми» и песню Скрябина и Ирины Билык «Мовчати».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Родные улицы родного города звучали вчера так, - подписал видео Вакарчук.
Он призвал всех посетить концерт группы.
Читайте также: Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)