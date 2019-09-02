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    Жизнь

    Вакарчук спел посреди улицы в центре Львова (видео)

    • Розсилка
    <p>Святослав Вакарчук&nbsp;</p> <p>Фото: Главком</p> - Вакарчук спел посреди улицы в центре Львова (видео)

    Святослав Вакарчук 

    Фото: Главком

    Музыкант пел вместе с уличными музыкантами

    Народный депутат и фронтмен группы «ОЕ» Святослав Вакарчук спел прямо посреди улицы в центре Львова.

    Видео опубликовали в соцсети.

    Известно, что Вакарчук пел вместе с уличными музыкантами.

    Люди имели возможность в неожиданном исполнении послушать песню океанов «Обійми» и песню Скрябина и Ирины Билык «Мовчати».

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    Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

    «Родные улицы родного города звучали вчера так, - подписал видео Вакарчук.

    Он призвал всех посетить концерт группы.

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