Вакарчук спел посреди улицы в центре Львова (видео)



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Святослав Вакарчук Фото: Главком

Музыкант пел вместе с уличными музыкантами

Народный депутат и фронтмен группы «ОЕ» Святослав Вакарчук спел прямо посреди улицы в центре Львова.

Видео опубликовали в соцсети.

Известно, что Вакарчук пел вместе с уличными музыкантами.

Люди имели возможность в неожиданном исполнении послушать песню океанов «Обійми» и песню Скрябина и Ирины Билык «Мовчати».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 31 Авг 2019 в 11:47 PDT

«Родные улицы родного города звучали вчера так, - подписал видео Вакарчук.

Он призвал всех посетить концерт группы.