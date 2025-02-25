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«Вчив внуків кататися на лижах». Туск показався із гіпсом на нозі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Туск зауважив, що «не піде на лікарняний, хоча дехто, напевно, хотів би цього»
фото: скриншот відео

«Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї необережності»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск травмував ногу на гірськолижному схилі, навчаючи внуків кататись. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео Туска в соціальній мережі Х.

«Це мали бути вихідні мрії, я планував їх пів року. Знаєте, два дні з онуками на лижах, я збирався навчити їх кататися», – сказав Туск.

Прем'єр розповів, що онуки попросили його показати, як він катається на лижах. «Що ж, я показав їм», – продовжив він, показуючи на свої милиці.

Туск додав, що ще декілька днів це обладнання «буде супроводжувати його на роботі». Водночас він зауважив, що «не піде на лікарняний, хоча дехто, напевно, хотів би цього».

«Але в мене є одна порада: будьте обережні на схилах, я знаю, що сезон ще триває. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї необережності. Не обов'язково прислухатися до всіх порад прем'єр-міністра, але цю візьміть до серця», – додав Дональд Туск.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький посперечалися через відповідальність Європи у початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє RMF 24. 

Ще 18 лютого Навроцький заявив, що в Європі «панує хаос», спричинений рішеннями «європейських еліт» щодо російського диктатора Володимира Путіна, що буцімто принесли війну і напад Росії на Україну. 

Також Генеральна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо прем’єр-міністра Дональда Туска після звинувачень голови Конституційного трибуналу країни Богдана Свенчковського в організації «державного перевороту». Про це повідомляє Радіо Свобода.

Свенчковський звинувачує Туска та високопосадовців партії влади «в організації держперевороту». Він передав до прокуратури документ, де описані дії уряду, які, за його словами, ігнорують судові рішення, а також звинувачує його в «незаконному захопленні» державних ЗМІ.

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Теги: вихідні міністр радіо напад Дональд Туск відео онуки

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