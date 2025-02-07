Адміністрація Трампа судитиметься зі штатами, які заважатимуть боротьбі з нелегалами

На думку адміністрації Трампа, штати Іллінойс і Чикаго не дотримуються імміграційного законодавства

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить подавати до суду на штати та міста, які перешкоджають боротьбі з нелегальною міграцією. Як зазначає Fox News, про це заявила міністр юстиції – генеральний прокурор країни Пем Бонді.

«Вони роблять вибір на користь нелегалів, а не безпеки власних громадян і співробітників правоохоронних органів, які намагаються захистити їх. Ми не тільки подали сьогодні до суду на місто Чикаго, ми подали до суду на штат Іллінойс, на мера, на губернатора та інших. І якщо ви не дотримуєтеся федеральних законів, то будете наступними», – сказала голова Мін'юсту.

6 лютого адміністрація Трампа звинуватила штати Іллінойс і Чикаго в «перешкоджанні діям федеральної влади, спрямованим на дотримання імміграційного законодавства». На думку Бонді, політика так званих міст-притулків ускладнює «взаємодія між правоохоронцями на рівні міст, штатів та країни» і заважає федеральним чиновникам «забезпечувати безпеку американців».

Нагадаємо, у центрі Лос-Анджелеса відбулася акція протесту проти міграційної політики Дональда Трампа. Як повідомив NBC, учасники мітингу заблокували рух на автостраді 101 та прилеглих вулицях, розтягнувши плакати з критикою посилення міграційного контролю.

До слова, Уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.