Угода про корисні копалини: Стефанчук зробив важливу заяву

Україна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США

Від наступного тижня Україна активно працюватиме над угодою зі США щодо корисних копалин. Як інформує «Главком», про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі NHK.

Стефанчук наголосив, що Київ очікує від Вашингтона чітких гарантій безпеки, а також прагне якнайшвидше організувати зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

«Після зустрічі Зеленського зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом український уряд від понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США... Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки», – зазначив спікер Ради, вказуючи на те, що ця угода має супроводжуватись дотриманням прав та інтересів України.

Стефанчук додав, що Україна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.