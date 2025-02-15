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США запропонували Лукашенку угоду: подробиці від NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США запропонували Лукашенку угоду: подробиці від NYT
Після таємних переговорів із США Лукашенко звільнив кількох політв'язнів
фото з відкритих джерел

Білоруському диктатору пропонують послаблення санкцій в обмін на «перепочинок поза орбітою Росії»

Сполучені Штати, ймовірно, готують «велику угоду» із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Йому пропонують послаблення санкцій в обмін на «перепочинок поза орбітою Росії». Про це пише The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела.

У цьому контексті видання згадує поїздку заступника помічника держсекретаря США у Європі Кріса Сміта до Білорусі, результатом якої стало звільнення із ув'язнення журналіста-фрілансера білоруської редакції «Радіо Свобода» Андрія Кузнечика, активістки Олени Мовшук та громадянина США, ім'я якого невідоме.

Під час цієї поїздки Сміт у столиці Білорусі зустрівся з Лукашенком та головою КДБ країни Іваном Тертелем. Пізніше він розповів, що білоруський диктатор може випустити на свободу «безліч політв'язнів», серед яких багато відомих публічних осіб.

У відповідь на послаблення у Білорусі репресій, США знімуть частину своїх санкцій, наприклад, щодо банків Білорусі та експорту калійних добрив, стверджують співрозмовники NYT.

Іншою метою можливої угоди стане надання Лукашенку «перепочинку поза орбітою Росії», додає видання. Зазначається також, що переговори з союзниками США щодо послаблення санкцій щодо Білорусі Сміт розпочав ще 2024 року.

Колишній голова служби зовнішньої розвідки Польщі Петро Кравчик, який працював з першою адміністрацією Дональда Трампа над ослабленням впливу Кремля на Лукашенка, називає американську політику щодо Білорусі «частиною більш широкого американського підходу до Росії».

На його думку, угода з Білоруссю дасть США додаткові важелі впливу на РФ, щоб там зрозуміли, «що мають бути уважнішими до американських аргументів».

Раніше Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України. 

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі заявило про початок перевірки бойової готовності армії, у межах якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання війни в Україні є розміщення білоруських миротворців.

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Теги: Олександр Лукашенко Свобода путін радіо президент звільнення диктатор переговори обмін

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