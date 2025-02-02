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Убивство працівника ТЦК на Полтавщині: двом чоловікам оголошено підозри

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Убивство працівника ТЦК на Полтавщині: двом чоловікам оголошено підозри
Момент затримання нападника
фото з відкритих джерел

Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані

У справі вбивства військового, працівника ТЦК та СП, на автозаправній станції у місті Пирятин, двом особам повідомлено про підозру. Це жителі Полтави та Лубен, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Убивство працівника ТЦК на Полтавщині: двом чоловікам оголошено підозри фото 1

За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.

Через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані. 

Убивство працівника ТЦК на Полтавщині: двом чоловікам оголошено підозри фото 2

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.     

Убивство працівника ТЦК на Полтавщині: двом чоловікам оголошено підозри фото 3

Слідчі дії та оперативний супровід – Лубенський РВП ГУНП в Полтавській області.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). 

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці».

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Пізніше поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування.

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Теги: вбивство поранення автобус солдат злочинець чоловік поліція розслідування навчання викрадення напад прокурор Михайло Драпатий

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