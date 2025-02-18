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Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
Tesla Cybertruck намагається рухатися під час сильного снігопаду, поки повз неї проїжджають інші автівки
фото із відкритих джерел

У Канаді Tesla Cybertruck застряг у снігу

У Монреалі Tesla Cybertruck не впорався із зимовими умовами та загруз у снігу: відео з інцидентом набирає популярність на TikTok. Користувачі соцмереж висміюють позашляховик за $80 тис., який не зміг подолати невелику кучугуру, пише Unilad.

«Багато власників суперавтівок Cybertruck стикалися з проблемами – особливо ті, хто живе в сніжних і холодних місцях», – пишуть журналісти. На кадрах, знятих у Монреалі, хтось вдало спіймав момент, коли водій намагається зрушити з місця свій великий автомобіль Cybertruck, а колеса просто прокручуються на снігу.

Тим часом інші транспортні засоби проїхали повз авто. Відео було знято 16 лютого, але лише зараз опубліковано в TikTok, де зібрало 2,7 млн переглядів лише за 24 години.

«Створено для будь-якої планети, якщо на ній немає снігу», «Мій Subaru Forester вартістю $35 тис. може впоратися з цим без проблем, яка трата грошей», – іронізують коментатори.

@tareq2022khan

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За даними The Drive, основна проблема може бути у зношених шинах. Зазначається, що стандартна гума Cybertruck втрачає свої властивості вже після 10 тис. кілометрів пробігу, що й могло призвести до втрати зчеплення.

У листопаді 2024 року Tesla відкликала понад 2,4 тис. електропікапів Cybertruck через проблеми з інвертором приводу. Несправність може збільшити ризик аварії. Власники пікапів не нестимуть додаткових витрат на ремонт – усі роботи компанія візьме на себе. Відгук стосується автомобілів, зроблених з початку листопада 2023 року до 30 липня 2024 року.

Раніше у Пакистані місцевий інженер збудував копію автомобіля Tesla Cybertruck. Зазначається, що автомобіль збудовано на базі невідомого пікапа. На будівництво машини було витрачено 3 млн. пакистанських рупій ($10,8 тис.). У США ціни на оригінальний Tesla Cybertruck починаються від $70 тис., але користувачам з інших країн він обійдеться суттєво дорожче.

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Теги: Канада водій ремонт автомобіль Tesla TikTok відео

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Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
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