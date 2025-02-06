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Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті
Туска звинуватили в організації «державного перевороту»
фото: Reuters

Туск відреагував на звинувачення з іронією

Генеральна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо прем’єр-міністра Дональда Туска після звинувачень голови Конституційного трибуналу країни Богдана Свенчковського в організації «державного перевороту». Про це повідомляє Радіо Свобода.

Свенчковський звинувачує Туска та високопосадовців партії влади «в організації держперевороту». Він передав до прокуратури документ, де описані дії уряду, які, за його словами, ігнорують судові рішення, а також звинувачує його в «незаконному захопленні» державних ЗМІ.

Туск відреагував на звинувачення з іронією. Він опублікував у соцмережах відео, де грає в настільний теніс, натякаючи, що розслідування його мало турбує.

«Та ну. У нас тут є серйозніші справи. Займемося цим пізніше», – сказав прем'єр-міністр під час гри. Його допис супроводжує смайликом зі сміхом біля фрази «державний переворот».

Президент Анджей Дуда заявив, що дії уряду є «очевидним порушенням конституції». Водночас він не уточнив, чи підтримує звинувачення в державному перевороті.

До слова, прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському сприяти пришвидшенню вступу України до ЄС

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Теги: розслідування Дональд Туск прокуратура Польща прем’єр-міністр держпереворот

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