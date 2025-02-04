Британський волонтер втратив руку та ногу під час евакуації: як проходить лікування

Волонтера доставили у дуже тяжкому стані, але травматологи постаралися і чоловік почав швидко приходити в себе

Британський волонтер під час евакуації з Покровська Донецької області потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Внаслідок атаки чоловік втратив руку та ногу. Що пам’ятає про той день, Едвард розповів «Суспільному».

Наразі Едвард перебуває у реанімації у одній з лікарень Дніпропетровської області. Чоловік розповів, що 30 січня вони вивозили родинку з Покровська, а на виїзді з міста побачили цивільних і зупинились, щоб дати брошуру з контактами.

Волонтер пригадує, що як тільки зачинив двері машини, то почув дрон та сказав про це лідеру групи. Десь через секунд 30 пролунав потужний вибух просто перед обличчям волонтера. Чоловік каже, що не відразу зрозумів, що відбулося та навіть спробував поїхати, але не зміг. Спробував накласти на себе турнікет, проте і це не вийшло. Едварду допоміг колега.

Авто бригади волонтера після атаки російського дрону у Донецькій області Фото: з особистого архіву чоловіка

«У цей момент керівник групи оббіг автівку, відчинив двері, витягнув мене на вулицю і наклав турнікет. Він урятував моє життя. Він тоді посадив мене у авто військової евакуації з чоловіком, у якого була травма голови. Всі були травмовані тоді, а я був найтяжчий», – сказав волонтер.

Військові медики доправили британця до найближчого медзакладу, де йому ампутували ліву руку та ногу. За словами гендиректора дніпропетровської лікарні Сергія, Едварду перелили більше шести літрів крові до того, як привезти в область.

Медик пригадує, що волонтера доставили у дуже тяжкому стані, але травматологи постаралися і чоловік почав швидко приходити в себе. Почав навіть жартувати, що тепер він найправіший, бо у нього немає лівих кінцівок.

Британець приїхав до України у жовтні 2022 року – возив гуманітарну допомогу у прифронтові міста. У грудні минулого року приєднався до евакуаційної групи, яка вивозить людей з Покровська та населених пунктів, розташованих поруч.

У дніпропетровській лікарні волонтер пробуде ще день, а потім поїде до Києва на подальше проходження лікування та реабілітації. Каже, незважаючи на те, що пройшов, планує залишитися в Україні.

«Ця країна дала мені набагато більше, ніж будь-яка інша країна. Я подорожував по світу майже десять років. Я жив у Великій Британії до 18 років. З того моменту мене там не було, я не був у Великій Британії десять років. Я бачив багато дивовижних частин світу. Але тут – єдине місце, де я почуваюсь як вдома», – зазначає Едвард.

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